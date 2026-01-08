39ème Omelette aux truffes Saint-Paul-Trois-Châteaux

39ème Omelette aux truffes

Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Chaque année, à l’Espace de la Gare, la Fête de l’Omelette aux Truffes a lieu le 2ᵉ week-end de février à Saint-Paul-Trois-Châteaux, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de gastronomie.

Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 91 39 48 autourdelatruffe1@gmail.com

English :

Every year, at the Espace de la Gare, the Truffle Omelette Festival takes place on the 2nd weekend of February in Saint-Paul-Trois-Châteaux, a not-to-be-missed event for all food lovers.

