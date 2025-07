39ème salon international de l’arme ancienne Saint-Avold

39ème salon international de l’arme ancienne Saint-Avold dimanche 20 juillet 2025.

39ème salon international de l’arme ancienne

Rue de la Piscine Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Bourse aux armes organisée par le Comité des Fêtes de Biding. De nombreux experts et professionnels pour la plupart seront présents. Restauration et buvette sur place.Tout public

6 .

Rue de la Piscine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 7 50 06 13 30

English :

Gun market organized by the Comité des Fêtes de Biding. Many experts and professionals will be present. Catering and refreshments on site.

German :

Waffenbörse, die vom Festkomitee Biding organisiert wird. Zahlreiche Experten und meist professionelle Anbieter werden anwesend sein. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Mercato delle armi organizzato dal Comité des Fêtes de Biding. Saranno presenti numerosi esperti e professionisti. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Mercado de armas organizado por el Comité des Fêtes de Biding. Contará con la presencia de numerosos expertos y profesionales. Catering y refrescos in situ.

L’événement 39ème salon international de l’arme ancienne Saint-Avold a été mis à jour le 2025-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE