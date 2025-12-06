39ème Téléthon Pfetterhouse

39ème Téléthon

A Pfetterhouse, le Comité des Fêtes organise ce grand mouvement solidaire à la Salle des Fêtes le Samedi 6 Décembre 2025 de 9h30 à 12h30.

Le 39ème Téléthon aura lieu en France début décembre.

A Pfetterhouse, le Comité des Fêtes organise ce grand mouvement solidaire à la Salle des Fêtes

Comment pouvez-vous participer ?

– En confectionnant ou en achetant des pâtisseries (à déposer à partir de 8h30 samedi matin),

– En venant déguster : vin chaud, boissons, pâtisseries sur place, manalas,

– En faisant un don (une urne sera à votre disposition),

– En faisant un don par internet www.afm-telethon.fr

rue de Moos Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 61 01 secretariat.mairie@pfetterhouse.net

English :

In Pfetterhouse, the Comité des Fêtes is organizing this great movement of solidarity at the Salle des Fêtes on Saturday December 6, 2025 from 9:30am to 12:30pm.

German :

In Pfetterhouse organisiert das Festkomitee diese große Solidaritätsbewegung in der Salle des Fêtes am Samstag, den 6. Dezember 2025 von 9:30 bis 12:30 Uhr.

Italiano :

A Pfetterhouse, il Comité des Fêtes organizza questo grande evento di solidarietà presso la Salle des Fêtes, sabato 6 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30.

Espanol :

En Pfetterhouse, el Comité des Fêtes organiza este gran acontecimiento solidario en la Salle des Fêtes el sábado 6 de diciembre de 2025 de 9.30 a 12.30 horas.

