39ème Téléthon Pfetterhouse

Samedi 2025-12-06 09:30:00
A Pfetterhouse, le Comité des Fêtes organise ce grand mouvement solidaire à la Salle des Fêtes le Samedi 6 Décembre 2025 de 9h30 à 12h30.
Le 39ème Téléthon aura lieu en France début décembre.
Comment pouvez-vous participer ?
– En confectionnant ou en achetant des pâtisseries (à déposer à partir de 8h30 samedi matin),
– En venant déguster : vin chaud, boissons, pâtisseries sur place, manalas,
– En faisant un don (une urne sera à votre disposition),
– En faisant un don par internet www.afm-telethon.fr
rue de Moos Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 61 01 secretariat.mairie@pfetterhouse.net
English :
In Pfetterhouse, the Comité des Fêtes is organizing this great movement of solidarity at the Salle des Fêtes on Saturday December 6, 2025 from 9:30am to 12:30pm.
German :
In Pfetterhouse organisiert das Festkomitee diese große Solidaritätsbewegung in der Salle des Fêtes am Samstag, den 6. Dezember 2025 von 9:30 bis 12:30 Uhr.
Italiano :
A Pfetterhouse, il Comité des Fêtes organizza questo grande evento di solidarietà presso la Salle des Fêtes, sabato 6 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30.
Espanol :
En Pfetterhouse, el Comité des Fêtes organiza este gran acontecimiento solidario en la Salle des Fêtes el sábado 6 de diciembre de 2025 de 9.30 a 12.30 horas.
