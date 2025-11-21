3AKA3BA IMPROV COMEDY – APOLLO THEATRE Paris

3AKA3BA IMPROV COMEDY Début : 2025-11-21 à 22:15. Tarif : – euros.

3AKA3BA3aka3ba est un show d’improvisation unique, né au cœur du Liban. Chaque soirée est un nouveau spectacle où les comédiens inventent tout sur le moment à partir des suggestions du public. Aucun texte, aucune répétition, juste une heure quinze d’humour, d’énergie et d’interaction totale ! Un concept porté par l’équipe de 3aka3ba, entre comédie, stand-up et pure folie scénique.

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75