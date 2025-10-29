3clowns Théâtre de la rue de belleville Nantes

3clowns Théâtre de la rue de belleville Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 20:30 – 21:45

Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif – 12 ans : 12€tarif carte blanche : 12€ En famille, Tout public

3clowns, c’est un total de 191 années. Et malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là. Après avoir déjà bien roulé leurs bosses, Monsieur Lô, Airbus et Marcel revisitent l’histoire des clowns en en explorant le répertoire de l’art clownesque, avec gags, acrobaties et tours..Un hommage aux clowns d’antan qui dérape crescendo«Ces 3 génies du rire rendent un hommage vibrant à quelques clowns d’anthologie Jean-Baptiste Orniol, Footit et Chocolat, les Fratellini, les Bario [..] C’est du nanan, du grand art !» Télérama

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100