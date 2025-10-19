3D Architecture Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

3D Architecture Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge dimanche 19 octobre 2025.

Entrée Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Plongez dans l’univers fascinant de la modélisation 3D. De l’idée à la forme, explorez les étapes de la création numérique et découvrez comment les technologies transforment les bâtiments de la ville.

Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

©Ville de Maubeuge