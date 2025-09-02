« 3D » – Jonathan Guichard – Lauren Bolze – H.M.G. Saverdun, centre culturel Saverdun
« 3D » – Jonathan Guichard – Lauren Bolze – H.M.G. Saverdun, centre culturel Saverdun vendredi 20 février 2026.
« 3D » – Jonathan Guichard – Lauren Bolze – H.M.G. Vendredi 20 février 2026, 20h30 Saverdun, centre culturel Ariège
Tarif Orange : de 7€ à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T20:30:00 – 2026-02-20T21:20:00
Fin : 2026-02-20T20:30:00 – 2026-02-20T21:20:00
Un acrobate et un musicien jouent avec un arc géant, une courbe de bois de 33kg tendue par une ligne métallique. Avec ce partenaire étonnant, et en complicité avec le public, ils créent un spectacle ludique, à la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet.
Saverdun, centre culturel Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/3d/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]
Cirque chorégraphié cirque spectacle