Informations pratiques

Bouvron

3e BIENNALE « ARTS ET PASSIONS »

Route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Découvrez l’âme créative de notre région ! La 3e Biennale ARTS et PASSIONS 2026 organisée par l’association Les Z’Arts de Bouvron, vous invite à rencontrer des artistes et artisans locaux et d’ailleurs (samedi 14h-18h, dimanche 10h-18H). Peinture, sculpture, céramique, photo, marqueterie…

Petite restauration assurée par l’association Bouvron Solidarité Accueil. Ambiance chaleureuse. Entrée libre. .

Route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 40 98 81

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English :

Discover the creative spirit of our region! The 3rd ARTS and PASSIONS Biennial 2026, organized by the Les Z’Arts de Bouvron association, invites you to meet local and visiting artists and artisans (Saturday 2:00 p.m.–6:00 p.m., Sunday 10:00 a.m.–6:00 p.m.). Painting, sculpture, ceramics, photography, marquetry…

L’événement 3e BIENNALE « ARTS ET PASSIONS » Bouvron a été mis à jour le 2026-09-03 par Point d’accueil de Blain