3e Biennale d’architecture et de paysage Table ronde « Enseignement et climat » – Auditorium, Ecole nationale supérieure de paysage Versailles, 17 mai 2025 07:00, Versailles.

Yvelines

3e Biennale d’architecture et de paysage Table ronde « Enseignement et climat » Auditorium, Ecole nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal Joffre Versailles Yvelines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Intégration des enjeux climatiques dans l’apprentissage du métier de paysagiste.

.

Auditorium, Ecole nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal Joffre

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

English : 3rd Architecture and Landscape Biennial ‘Education and climate’ round table

Workshop bringing together partners from the Atelier parisien d’urbanisme (Apur) involved in water studies for presentations and discussions.

German :

Integration von Klimafragen in die Ausbildung zum Landschaftsgärtner.

Italiano :

Incorporare le questioni climatiche nella formazione alla progettazione del paesaggio.

Espanol : 3ª Bienal de Arquitectura y Paisaje Mesa redonda Educación y clima

Incorporar las cuestiones climáticas a la formación de los profesionales del paisajismo.

L’événement 3e Biennale d’architecture et de paysage Table ronde « Enseignement et climat » Versailles a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc