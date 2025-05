3e Biennale d’architecture et de paysage Table ronde « Fleuves et climat » – Auditorium, Ecole nationale supérieure de paysage Versailles, 24 mai 2025 07:00, Versailles.

Yvelines

3e Biennale d’architecture et de paysage Table ronde « Fleuves et climat » Auditorium, Ecole nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal Joffre Versailles Yvelines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Les fleuves comme guides du projet de paysage bioclimatique

.

Auditorium, Ecole nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal Joffre

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

English : 3rd Architecture and Landscape Biennial ‘Rivers and climate’ round table

Rivers as guides for bioclimatic landscape projects.

German :

Flüsse als Leitfaden für bioklimatische Landschaftsprojekte

Italiano :

I fiumi come guida per i progetti di paesaggio bioclimatico

Espanol : 3ª Bienal de Arquitectura y Paisaje Mesa redonda Ríos y clima

Los ríos como guías de proyectos paisajísticos bioclimáticos.

L’événement 3e Biennale d’architecture et de paysage Table ronde « Fleuves et climat » Versailles a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc