3È BOURSE HORLOGÈRE DE SERIGNAN – Sérignan, 18 mai 2025 07:00, Sérignan.

Hérault

3È BOURSE HORLOGÈRE DE SERIGNAN 22 Boulevard Voltaire Sérignan Hérault

Tarif : 0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Montres, pendules, pièces détachées, outils anciens et livres spécialisés au programme.

La bourse horlogère est de retour pour une 3è édition!

À l’initiative d’un jeune sérignanais, passionné et étudiant en horlogerie, elle est organisée par l’AFAHA (Association Française des Amateurs d’Horlogerie Ancienne) avec le soutien de la ville.

Au programme

• Exposition et vente d’horloges, montres, pendules, réveils… traversant diverses époques.

• Pièces détachées pour les amateurs (mécanismes, verres, aiguilles, cadrans, etc.).

• Littérature spécialisée pour élargir vos connaissances.

• Outils anciens pour les collectionneurs et passionnés.

Les organisateurs disposent encore de quelques tables disponibles pour les exposants « C’est ouvert à tous, aux particuliers amateurs ainsi qu’aux professionnels qui souhaitent exposer et vendre des pièces anciennes outils, livres, montres, horloges, pièces détachées… Bref toutes les pépites qui dorment dans les placards et qui pourraient, sans ce genre d’événement, se perdre à jamais ! N’hésitez pas à réserver une table par téléphone. 0 EUR.

22 Boulevard Voltaire

Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 3 81 82 26 74 contact@afaha.com

English :

Watches, clocks, spare parts, antique tools and specialist books on the program.

German :

Uhren, Pendeluhren, Ersatzteile, alte Werkzeuge und Fachbücher auf dem Programm.

Italiano :

Orologi, pendole, pezzi di ricambio, strumenti antichi e libri specializzati sono tutti in programma.

Espanol :

Relojes, piezas de recambio, herramientas antiguas y libros especializados forman parte del programa.

