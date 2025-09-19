3e concours européen de figurines 1/6 Salle Lafayette Guérigny

Sur inscription | Rendez-vous salle Lafayette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la 3e édition du concours de figurines 1- 6 (trente centimètres de haut) tous thèmes (histoire, cinéma, fantaisie, etc.) toutes époques, figurines, véhicules et diorama.

Cette année, la participation de figurinistes européens est en hausse ! Un bar et une petite restauration seront proposés sur place.

Salle Lafayette Allée Lafayette, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationaline@gmail.com

