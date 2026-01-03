3e édition Class triathlon Châteauroux
3e édition Class triathlon Châteauroux dimanche 8 février 2026.
Début : Dimanche 2026-02-08
Le Class Tri de la Ligue Centre-Val de Loire de Triathlon, aura lieu le dimanche 8 février à Châteauroux. L’évenement est organisé par le club de l’ASPTT 36 Sports Nature.
Complexe nautique Balsan’éo (11h -13h)
Stade Margotière (14h-17h)
Au programme de la journée
11h00 13h00 épreuves de natation à la piscine Basalnéo
13h45 15h30 épreuves de course à pied sur la piste de la Margotière
Les inscriptions clubs se font via le formulaire d’inscription du Challenge Jeunes. .
