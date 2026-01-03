3e édition Class triathlon Châteauroux

3e édition Class triathlon

4 Rue de la Margotière Châteauroux Indre

Début : Dimanche 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le Class Tri de la Ligue Centre-Val de Loire de Triathlon, aura lieu le dimanche 8 février à Châteauroux. L’évenement est organisé par le club de l’ASPTT 36 Sports Nature.

Complexe nautique Balsan’éo (11h -13h)

Stade Margotière (14h-17h)

Au programme de la journée

11h00 13h00 épreuves de natation à la piscine Basalnéo

13h45 15h30 épreuves de course à pied sur la piste de la Margotière

Les inscriptions clubs se font via le formulaire d’inscription du Challenge Jeunes. .

4 Rue de la Margotière Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

