3e édition de l’Urban Trail Trouville-sur-Mer

3e édition de l’Urban Trail

Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le service des sports de la Ville organise la 3ᵉ édition de l’Urban Trail le 7 mars 2026. Une course urbaine originale pour découvrir la ville autrement, entre effort et patrimoine. Deux parcours au choix, 5 km ou 10 km, ouverts aux coureurs dès 16 ans.

Le service des sports de la Ville organise la troisième édition de l'Urban Trail le 7 mars 2026. Cet événement de course à pied propose une expérience sportive originale, mêlant effort, découverte et patrimoine urbain.

L’Urban Trail se distingue par un parcours entièrement urbain, conçu pour varier les allures et les terrains, sans se limiter aux surfaces bitumées ou bétonnées. Les coureurs sont ainsi invités à explorer la ville autrement, au fil de ses reliefs et de ses sites emblématiques.

Deux formats sont proposés cette année un parcours de 5 km et un parcours de 10 km, tracés sur une même boucle. L’épreuve est ouverte aux coureurs âgés de 16 ans et plus.

Le parcours est exigeant et comprend des passages emblématiques, notamment l’escalier du Serpent et ses 102 marches, ainsi que la montée du chemin de la Source, réputée pour son dénivelé. Cette course conviviale nécessite donc une condition physique minimale.

►Parcours

Dénivelé total (10 km) +237 mètres

Principales difficultés

– L’escalier du Serpent 102 marches, dénivelé positif de 40 mètres

– Le chemin de la Source, parallèle à la corniche 350 mètres de long, dénivelé positif de 45 mètres

10 Km Urbain Départ 16h30 10€

5 km Urbain Départ 16h45 10€

► Inscriptions

– Ouverture des inscriptions 15 janvier 2026

– Les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante https://inscriptions.chronoboost.fr/urban-trail-de-trouville-sur-mer-2026

Un rendez-vous sportif accessible, dynamique et convivial pour relever un nouveau défi urbain. .

Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : 3e édition de l’Urban Trail

The City’s sports department is organising the 3ᵉ edition of the Urban Trail on 7 March 2026. An original urban race to discover the city in a different way, between effort and heritage. Two routes to choose from, 5 km or 10 km, open to runners aged 16 and over.

