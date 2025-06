3e édition des Talents Marseillais – Le Dôme Marseille 4e Arrondissement 28 juin 2025 14:00

Samedi 28 juin 2025 le samedi de 14h à 17h.

Gratuit sur invitation et réservation, voir les modalités dans le descriptif. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Samedi 2025-06-28 14:00:00

2025-06-28 17:00:00

2025-06-28

À travers cette initiative, la Ville souhaite témoigner de la richesse artistique de nos quartiers, avec des talents multiples qui n’ont parfois rien à envier à des professionnels établis.

Pour favoriser la découverte et l’émergence des talents de notre cité, la Ville de Marseille vous convie à participer à la 3e édition des « Talents Marseillais ».



Cette scène ouverte gratuite et réservée exclusivement aux Marseillaises et Marseillais amateurs connaît un franc succès depuis sa première édition.

Pour cette édition 2025, plus d’une centaines d’artistes tous amateurs et sans limite d’âge –ont été sélectionnés notamment auprès des associations et des équipements sociaux.



Pour les talents sélectionnés, la scène du Dôme pour récompense !



Les lauréats réunis au Dôme pour un spectacle exceptionnel

Les artistes sélectionnés se produiront sur la scène du Dôme devant 7 000 spectateurs lors d’un après-midi festif, le samedi 28 juin 2025 de 14h à 17h.



Venez nombreux pour découvrir l’originalité des Talents marseillais avec des animations inédites et des invités surprises.



Réservez votre invitation pour assister au spectacle au Dôme



Trois possibilités :



Se rapprocher du centre social de votre quartier



Faire une demande par mail à talents-marseillais@marseille.fr



Retirer des invitations directement à la Maison des Associations située au 93, la Canebière, aux horaires d’ouverture habituels .

English :

Through this initiative, the City wishes to bear witness to the artistic richness of our neighborhoods, with multiple talents that sometimes have nothing to envy from established professionals.

German :

Mit dieser Initiative möchte die Stadt den künstlerischen Reichtum unserer Stadtviertel bezeugen, mit vielfältigen Talenten, die manchmal etablierten Profis in nichts nachstehen.

Italiano :

Attraverso questa iniziativa, la Città vuole mettere in mostra la ricchezza artistica dei nostri quartieri, con un patrimonio di talenti che a volte non ha nulla da invidiare ai professionisti affermati.

Espanol :

Con esta iniciativa, la Ciudad quiere dar a conocer la riqueza artística de nuestros barrios, con un caudal de talento que a veces no tiene nada que envidiar al de los profesionales consagrados.

