3e édition du Delici Festival! Saint-Juéry
3e édition du Delici Festival! Saint-Juéry jeudi 6 août 2026.
Saint-Juéry
3e édition du Delici Festival!
La Rouvarie Saint-Juéry Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-06
Pour cette édition A chaque jour son monde, sa culture, sa musique ! L’objectif est de faire du lien entre les ces différents univers, car finalement nous somme tous là pour la même chose !
JEUDI — L’ÉLECTROCHOC URBAN
La ville s’invite à la campagne ! Journée sous le signe du flow et de la création spontanée.
Live graff géant avec des artistes exceptionnel
Open mic et battles d’écriture et initiation scratch ta plume fait la loi
Street art, ambiance raw, énergie pure, et découvertes audacieuses.
VENDREDI — LA DÉFERLANTE ROCK’N’ROLL
Monte le son, lâche prise et vis à 200% !
Concerts survoltés dans une arène à l’ambiance électrique
Tournois de Bier’Pong légendaires et happy hour prolongé
Show Your Tattoo Contest expose ton tattoo, tes flash, tes esquisses, deviens la star de ta catégorie
→ Une journée haute en couleur, en rires et en décibels
SAMEDI — LE VOYAGE SENSORIEL ELECTRO-WORLD
Un tour du monde en 24 heures, entre traditions tribales et futur imaginaire.
Danse extatique et light show pour mettre le feu
Voyage techno-ethnique jusqu’au bout de la nuit
Ateliers percussions , Jam , Libre expression
Le temps de l’événement, ou l’ensemble des cultures s’entremêlent pour nous faire danser
DIMANCHE LA GRANDE VAGUE CHILL & FAMILY
On respire, on partage, on se régénère dans la bonne humeur.
Ambiance reggae & dub , peace and serenity
Grand spectacle des enfants et ateliers créatifs en famille
Session dub pour faire vibrer chaque cellule
L’apaisement après la tempête, un dimanche énergisant pour terminer en beauté.
En plus tout le week-end
Bar &Food trucks • Artisanat • Zone chill & healing • Espace kids • Concerts et spectacles • Zone de repos • toilettes seiche • douches
.
La Rouvarie Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie +33 6 38 93 72 45 terradelici12@gmail.com
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English :
For this edition: Each day has its own world, its own culture, its own music! The aim is to create links between these different worlds, because in the end we’re all here for the same reason!
L’événement 3e édition du Delici Festival! Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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