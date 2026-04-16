3e édition du Delici Festival! Saint-Juéry

Saint-Juéry

3e édition du Delici Festival!

La Rouvarie Saint-Juéry Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Pour cette édition A chaque jour son monde, sa culture, sa musique ! L’objectif est de faire du lien entre les ces différents univers, car finalement nous somme tous là pour la même chose !

JEUDI — L’ÉLECTROCHOC URBAN

‎La ville s’invite à la campagne ! Journée sous le signe du flow et de la création spontanée.

‎‎Live graff géant avec des artistes exceptionnel

‎Open mic et battles d’écriture et initiation scratch ta plume fait la loi

‎Street art, ambiance raw, énergie pure, et découvertes audacieuses.

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‎ VENDREDI — LA DÉFERLANTE ROCK’N’ROLL

‎Monte le son, lâche prise et vis à 200% !

‎‎Concerts survoltés dans une arène à l’ambiance électrique

‎Tournois de Bier’Pong légendaires et happy hour prolongé

‎Show Your Tattoo Contest expose ton tattoo, tes flash, tes esquisses, deviens la star de ta catégorie

‎ → Une journée haute en couleur, en rires et en décibels

‎SAMEDI — LE VOYAGE SENSORIEL ELECTRO-WORLD

‎Un tour du monde en 24 heures, entre traditions tribales et futur imaginaire.

‎‎Danse extatique et light show pour mettre le feu

‎Voyage techno-ethnique jusqu’au bout de la nuit

‎Ateliers percussions , Jam , Libre expression

‎Le temps de l’événement, ou l’ensemble des cultures s’entremêlent pour nous faire danser

DIMANCHE LA GRANDE VAGUE CHILL & FAMILY

‎On respire, on partage, on se régénère dans la bonne humeur.

‎‎Ambiance reggae & dub , peace and serenity

‎Grand spectacle des enfants et ateliers créatifs en famille

‎Session dub pour faire vibrer chaque cellule

‎L’apaisement après la tempête, un dimanche énergisant pour terminer en beauté.

‎En plus tout le week-end

‎Bar &Food trucks • Artisanat • Zone chill & healing • Espace kids • Concerts et spectacles • Zone de repos • toilettes seiche • douches

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La Rouvarie Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie +33 6 38 93 72 45 terradelici12@gmail.com

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English :

For this edition: Each day has its own world, its own culture, its own music! The aim is to create links between these different worlds, because in the end we’re all here for the same reason!

L’événement 3e édition du Delici Festival! Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)