3e édition du Festival reggae Berry’zion Châteauroux

Créé pour célébrer l’héritage artistique et humaniste de Bob Marley, nous sommes ravis de vous présenter la 3ème édition du Festival reggae Berry’zion à Châteauroux !

Au programme Lee Roy King, Memorial Marley Band, Roots orchestra, Guest Abdou Boye Gainde et Messan des Black Warriors !

La soirée débute à 21h avec bar et restauration sur place.

Le nombre de places est limité, réservez dès maintenant votre place et rejoignez-nous pour une soirée remplie de reggae, de love et de good vibes. 15 .

