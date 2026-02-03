3e édition du Festival reggae Berry’zion Châteauroux

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Début : Vendredi 2026-03-20 21:00:00
Créé pour célébrer l’héritage artistique et humaniste de Bob Marley, nous sommes ravis de vous présenter la 3ème édition du Festival reggae Berry’zion à Châteauroux !
Au programme Lee Roy King, Memorial Marley Band, Roots orchestra, Guest Abdou Boye Gainde et Messan des Black Warriors !
La soirée débute à 21h avec bar et restauration sur place.
Le nombre de places est limité, réservez dès maintenant votre place et rejoignez-nous pour une soirée remplie de reggae, de love et de good vibes. 15  .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 45 18 84 

