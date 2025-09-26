3è édition du Forum du Handicap 2025 Roubaix

3è édition du Forum du Handicap 2025 Roubaix vendredi 26 septembre 2025.

3è édition du Forum du Handicap 2025

13 rue de l’Hospice Roubaix Nord

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

L’Association Dounia organise les 26 et 27 septembre 2025 la 3ᵉ édition du Forum du Handicap à Roubaix. Ce rendez-vous désormais incontournable rassemble près de 50 participants associations, institutions, entreprises et professionnels du secteur médico-social.

Pendant deux jours, le forum proposera un programme riche et accessible à tous, avec des conférences thématiques, des ateliers participatifs, des stands d’information et un défilé de mode inclusif, temps fort de l’événement qui mettra en lumière la diversité des corps et des talents.

Le Forum du Handicap est une belle occasion de valoriser les initiatives locales, de favoriser les rencontres et de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’inclusion.

Dates vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025

13 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

On September 26 and 27, 2025, the Dounia Association is organizing the 3rd edition of the Disability Forum in Roubaix. This now unmissable event brings together some 50 participants: associations, institutions, companies and professionals from the medical-social sector.

Over two days, the forum will offer a rich program accessible to all, with themed conferences, participative workshops, information stands and an inclusive fashion show, the highlight of the event, highlighting the diversity of bodies and talents.

The Disability Forum is a great opportunity to showcase local initiatives, encourage encounters and raise public awareness of the challenges of inclusion.

? Dates: Friday September 26 and Saturday September 27, 2025

German :

Die Association Dounia organisiert am 26. und 27. September 2025 das dritte Behindertenforum in Roubaix. Diese Veranstaltung ist mittlerweile ein Muss und versammelt fast 50 Teilnehmer: Vereine, Institutionen, Unternehmen und Fachleute aus dem medizinisch-sozialen Bereich.

Das Forum bietet zwei Tage lang ein umfangreiches und für alle zugängliches Programm mit thematischen Konferenzen, Workshops, Informationsständen und einer inklusiven Modenschau, die die Vielfalt der Körper und Talente in den Vordergrund stellen wird.

Das Behindertenforum ist eine gute Gelegenheit, lokale Initiativen aufzuwerten, Begegnungen zu fördern und die breite Öffentlichkeit für die Herausforderungen der Inklusion zu sensibilisieren.

? Datum: Freitag, 26. und Samstag, 27. September 2025

Italiano :

L’Associazione Dounia organizza il 3° Forum sulla disabilità a Roubaix il 26 e 27 settembre 2025. Questo evento imperdibile riunirà quasi 50 partecipanti: associazioni, istituzioni, aziende e professionisti del settore medico e sociale.

Nell’arco di due giorni, il forum offrirà un ricco programma accessibile a tutti, con conferenze a tema, laboratori partecipativi, stand informativi e una sfilata di moda inclusiva, momento clou dell’evento, che metterà in risalto la diversità di corpi e talenti.

Il Forum sulla disabilità è una grande opportunità per presentare le iniziative locali, incoraggiare gli incontri e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide dell’inclusione.

? Date: venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025

Espanol :

La Asociación Dounia organiza en Roubaix, los días 26 y 27 de septiembre de 2025, el 3er Foro de la Discapacidad. Esta cita ineludible reunirá a cerca de 50 participantes: asociaciones, instituciones, empresas y profesionales del sector médico y social.

Durante dos días, el foro ofrecerá un rico programa accesible a todos, con conferencias temáticas, talleres participativos, stands informativos y un desfile de moda inclusiva, punto culminante del evento, que pondrá de relieve la diversidad de cuerpos y talentos.

El Foro de la Discapacidad es una gran oportunidad para dar a conocer las iniciativas locales, fomentar los encuentros y sensibilizar a la opinión pública sobre los retos de la inclusión.

? Fechas: viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 2025

