3e édition – Entrepreneurs Cherchent Associés, Pépinière Galiléo, Chavanod

Informations pratiques

3e édition – Entrepreneurs Cherchent Associés Jeudi 5 novembre, 18h00 Pépinière Galiléo Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T21:00:00+01:00

Entrepreneur cherchent associés — le rendez-vous où les projets innovants rencontrent leurs futurs associés !

Un format speed-meeting simple et humain pour connecter :

les porteurs de projets qui veulent s’entourer

et les talents qui cherchent à rejoindre une aventure porteuse de sens

Quel que soit ton profil, viens échanger, tester ton feeling et peut-être… trouver ton/ta futur·e associé·e

NB : en cas de désistement, il n’y aura pas de remboursement.

Pépinière Galiléo 178 route de Cran-Gevrier Chavanod 74650 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-french-tech-alpes-annecy/evenements/entrepreneurs-recherchent-associes-3-novembre »}]

Événement La French Tech

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