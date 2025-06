3E ÉDITION « LE DIABLE SE CACHE DANS LES DÉTAILS » PAR L’ASSOCIATION BARBOTINE – Saint-Jean-de-Fos 17 juin 2025 07:00

3E ÉDITION « LE DIABLE SE CACHE DANS LES DÉTAILS » PAR L’ASSOCIATION BARBOTINE Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-06-17

fin : 2025-07-05

2025-06-17

L’association Barbotine vous invite à sa 3ᵉ édition de « Le Diable se Cache dans les Détails » à Saint-Jean-de-Fos !

Et si, au lieu d’amener nos vieux cartons à la déchèterie… on les transformait en œuvres d’art ?

Des ateliers artistiques 100 % gratuits pour créer, recycler, s’amuser… et montrer que les déchets peuvent devenir des ressources !

Plusieurs ateliers vous seront proposés sur toute cette période:

* Mardis 17, 24 juin & 1er juillet de 18h à 21h Atelier TABLEAUX 3D

Avec Brigitte Lamure (L’Atelier des Cougourles) Apprenez à sublimer le carton et fabriquez des œuvres étonnantes comme celles que vous avez vu sur la vidéo !

* Vendredi 4 juillet de 18h à 21h et samedi 5 juillet (Toute la journée) Atelier CONTE

Avec Virginie (Cie Zoreilles au Vent) Créez une déambulation contée à partir d’un conte occitan dans les rues du village

* Jeudi 3 juillet de 18h à 21h et samedi 5 juillet de 10h à 13h Atelier CYANOTYPE

Avec Camille Py Initiez-vous à cette ancienne technique photo et créez un univers visuel inspiré du conte occitan

Réservation obligatoire par mail ou téléphone .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 00 57 familles.rurales.sjdf@gmail.com

English :

The Barbotine association invites you to its 3? edition of « Le Diable se Cache dans les Détails » in Saint-Jean-de-Fos!

German :

Der Verein Barbotine lädt Sie zu seiner 3. Ausgabe von « Le Diable se Cache dans les Détails » in Saint-Jean-de-Fos ein!

Italiano :

L’associazione Barbotine vi invita alla terza edizione di « Le Diable se Cache dans les Détails » a Saint-Jean-de-Fos!

Espanol :

¡La asociación Barbotine le invita a su 3ª edición de « Le Diable se Cache dans les Détails » en Saint-Jean-de-Fos!

