3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS, PARQUET, LORDAKAT, SIGNAL CARRÉ & PARPAING PAILLETTES Périgueux

3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS, PARQUET, LORDAKAT, SIGNAL CARRÉ & PARPAING PAILLETTES
Place Saint-Martin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Samedi 4 octobre de 18h à minuit
Investir la ville à vélo ou en musique ? Il n’y a qu’à demander !
Rendez-vous pour cette troisième édition de nuit de l’électro-vélo parade dans les rues et places de Périgueux. Plusieurs propositions artistiques seront à retrouver avec des DJs sets de Parpaing Paillettes et Signal Carré et des concerts de Parquet, Lechapus et Lordakat !
RDV à 18h place St-Martin, départ du convoi à 19h30
18h 19h30 Parpaing Paillettes et Signal Carré | Place St-Martin
20h15 22h Lechapus + Lordakat | Place de la Clautre (bar, restauration & toilettes sur place)
22h45 00h Parquet | Vesuna
Bar, restauration et toilettes place de la Clautre
Gratuit & ouvert à toutes et tous
Organisation Vélorution Périgourdine, Des Jantes et des Gens, Ville de Périgueux, VIRUS Prod, Département de la Dordogne-Périgord, Sans Réserve. .
Place Saint-Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
