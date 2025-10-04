3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS, PARQUET, LORDAKAT, SIGNAL CARRÉ & PARPAING PAILLETTES Périgueux

Place Saint-Martin Périgueux Dordogne

Gratuit

Gratuit

2025-10-04

Samedi 4 octobre de 18h à minuit

Investir la ville à vélo ou en musique ? Il n’y a qu’à demander !

Rendez-vous pour cette troisième édition de nuit de l’électro-vélo parade dans les rues et places de Périgueux. Plusieurs propositions artistiques seront à retrouver avec des DJs sets de Parpaing Paillettes et Signal Carré et des concerts de Parquet, Lechapus et Lordakat !

RDV à 18h place St-Martin, départ du convoi à 19h30

18h 19h30 Parpaing Paillettes et Signal Carré | Place St-Martin

20h15 22h Lechapus + Lordakat | Place de la Clautre (bar, restauration & toilettes sur place)

22h45 00h Parquet | Vesuna

Bar, restauration et toilettes place de la Clautre

Gratuit & ouvert à toutes et tous

Organisation Vélorution Périgourdine, Des Jantes et des Gens, Ville de Périgueux, VIRUS Prod, Département de la Dordogne-Périgord, Sans Réserve. .

Place Saint-Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

