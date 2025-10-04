3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS Périgueux

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Samedi 4 octobre de 18h à minuit

ECHAPUS // Chanson Boom Boom & Poésie Electro-ménagère

Sur scène Lechapus joue avec des dispositifs électro-acoustiques DIY, son cocaphone, tape sur des bidons, propose une performance expérimentale, minimale et bariolée, il chante des chansons fantaisistes sous auto-tune qui

Bar, restauration et toilettes place de la Clautre

Gratuit & ouvert à toutes et tous

Organisation Vélorution Périgourdine, Des Jantes et des Gens, Ville de Périgueux, VIRUS Prod, Département de la Dordogne-Périgord, Sans Réserve. .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

