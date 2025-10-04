3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS Périgueux
3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS Périgueux samedi 4 octobre 2025.
3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS
Place de la Clautre Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Samedi 4 octobre de 18h à minuit
ECHAPUS // Chanson Boom Boom & Poésie Electro-ménagère
Sur scène Lechapus joue avec des dispositifs électro-acoustiques DIY, son cocaphone, tape sur des bidons, propose une performance expérimentale, minimale et bariolée, il chante des chansons fantaisistes sous auto-tune qui
Bar, restauration et toilettes place de la Clautre
Gratuit & ouvert à toutes et tous
Organisation Vélorution Périgourdine, Des Jantes et des Gens, Ville de Périgueux, VIRUS Prod, Département de la Dordogne-Périgord, Sans Réserve. .
Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
English : 3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS
German : 3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS
Italiano :
Espanol : 3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS
L’événement 3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LECHAPUS Périgueux a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Communal de Périgueux