3e ELECTRO VELO PARADE AVEC LORDAKAT Périgueux

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Gratuit

Gratuit

Samedi 4 octobre de 18h à minuit

LORDAKAT // Dark disco

Quelque part entre le rock et la disco existe une zone d’ombre où Lordakat s’est installé. Explorant les limites de ces styles, flirtant parfois entre techno et psychédélisme, il plonge le dancefloor dans un univers envoûtant en atteignant les planètes les plus éloignées.

20h15 22h Lechapus + Lordakat | Place de la Clautre (bar, restauration & toilettes sur place)

Gratuit & ouvert à toutes et tous

Organisation Vélorution Périgourdine, Des Jantes et des Gens, Ville de Périgueux, VIRUS Prod, Département de la Dordogne-Périgord, Sans Réserve. .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

