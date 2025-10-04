3e ELECTRO VELO PARADE AVEC PARQUET Périgueux

3e ELECTRO VELO PARADE AVEC PARQUET

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Samedi 4 octobre de 18h à minuit

22h45 00h Parquet | Vesunna

PARQUET // Comme si pacman rencontrait Jeff Mills

Quintet électrique instrumental lyonnais, Parquet réinvente le groupe de rock pour le rendre soluble dans les cultures techno et électroniques. Une approche novatrice des musiques tonales et répétitives d’aujourd’hui à la lumière de l’impact de musiciens de chair et d’os. Une expérience corporelle et sensorielle poussée jusque dans sa matérialisation sur scène où le groupe développe sa réflexion en utilisant le pixel comme unité de base de sa création visuelle. Une réflexion globale.

Bar, restauration et toilettes place de la Clautre

Gratuit & ouvert à toutes et tous

Organisation Vélorution Périgourdine, Des Jantes et des Gens, Ville de Périgueux, VIRUS Prod, Département de la Dordogne-Périgord, Sans Réserve. .

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

