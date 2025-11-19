3e Festival d’écrivains hispaniques à Aix-en-Provence Aix-en-Provence

3e Festival d’écrivains hispaniques à Aix-en-Provence

Du mercredi 19 au samedi 22 novembre 2025. Faculté des Lettres, Le Repère et Salle des Mariages de la Mairie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

une douzaine d’écrivians de langue espagnole (espagnols, mexicains, cubains, venezueliens participeront à des tables rondes, rencontreront le public.

Le programme



Le 19 au Repère (théâtre 108)

à 18h Cérémonie d’ouverture au cours de laquelle nous inaugurerons notre festival, nos écrivains invités se présenterons et nous annoncerons le programme des activités



Le 20 à la Faculté des Lettres salle des colloques 2 (Maison de la Recherche)

10h, traduire se traduire: trahir, co-écrire, enrichir

11h, atelier écriture

14h, Pour qui écrire… où sont passés les lecteurs

16h salle E209 (bât. Egger) Littérature et environnement: quelles urgences pour l’écriture

18h, au Repère théâtre 108 Récital poético-musical





Le 21 au Repère théâtre 108

10h, roman, francisas roman hispanique relations, influences réciproques

11h, atelier écriture

14h, au Repère grand amphithéâtre La place de l’ IA générative ; de l’outil acceptable à la compétition déloyale

16h, le livre et les enfants

18h30, à la Mairie Récital de nouvelles et remise des prix aux lauréats des ateliers écritures



Les 20 et 21, un stand de livres à vendre sera monté dans le lieu des rencontres et à 11h30, 15h30, 17h30 les écrivains signeront leurs livres



Le 22

9h, visite d’Aix centrée: cette année sur Paul Cézanne

12h, apéritif d’adieu à la Noria. .

Faculté des Lettres, Le Repère et Salle des Mariages de la Mairie Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 20 14 37 noria10@free.fr

English :

a dozen Spanish-language writers (from Spain, Mexico, Cuba and Venezuela) will take part in round-table discussions and meet the public.

German :

ein Dutzend spanischsprachiger Schriftsteller (Spanier, Mexikaner, Kubaner, Venezolaner) werden an Podiumsdiskussionen teilnehmen und das Publikum treffen.

Italiano :

una dozzina di scrittori di lingua spagnola (provenienti da Spagna, Messico, Cuba e Venezuela) parteciperanno a tavole rotonde e incontreranno il pubblico.

Espanol :

una docena de escritores en lengua española (de España, México, Cuba y Venezuela) participarán en mesas redondas y mantendrán encuentros con el público.

