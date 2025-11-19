3e Festival d’écrivains hispaniques à Aix-en-Provence Aix-en-Provence
Du mercredi 19 au samedi 22 novembre 2025. Faculté des Lettres, Le Repère et Salle des Mariages de la Mairie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
une douzaine d’écrivians de langue espagnole (espagnols, mexicains, cubains, venezueliens participeront à des tables rondes, rencontreront le public.
Le programme
Le 19 au Repère (théâtre 108)
à 18h Cérémonie d’ouverture au cours de laquelle nous inaugurerons notre festival, nos écrivains invités se présenterons et nous annoncerons le programme des activités
Le 20 à la Faculté des Lettres salle des colloques 2 (Maison de la Recherche)
10h, traduire se traduire: trahir, co-écrire, enrichir
11h, atelier écriture
14h, Pour qui écrire… où sont passés les lecteurs
16h salle E209 (bât. Egger) Littérature et environnement: quelles urgences pour l’écriture
18h, au Repère théâtre 108 Récital poético-musical
Le 21 au Repère théâtre 108
10h, roman, francisas roman hispanique relations, influences réciproques
11h, atelier écriture
14h, au Repère grand amphithéâtre La place de l’ IA générative ; de l’outil acceptable à la compétition déloyale
16h, le livre et les enfants
18h30, à la Mairie Récital de nouvelles et remise des prix aux lauréats des ateliers écritures
Les 20 et 21, un stand de livres à vendre sera monté dans le lieu des rencontres et à 11h30, 15h30, 17h30 les écrivains signeront leurs livres
Le 22
9h, visite d’Aix centrée: cette année sur Paul Cézanne
12h, apéritif d’adieu à la Noria. .
Faculté des Lettres, Le Repère et Salle des Mariages de la Mairie Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 20 14 37 noria10@free.fr
English :
a dozen Spanish-language writers (from Spain, Mexico, Cuba and Venezuela) will take part in round-table discussions and meet the public.
German :
ein Dutzend spanischsprachiger Schriftsteller (Spanier, Mexikaner, Kubaner, Venezolaner) werden an Podiumsdiskussionen teilnehmen und das Publikum treffen.
Italiano :
una dozzina di scrittori di lingua spagnola (provenienti da Spagna, Messico, Cuba e Venezuela) parteciperanno a tavole rotonde e incontreranno il pubblico.
Espanol :
una docena de escritores en lengua española (de España, México, Cuba y Venezuela) participarán en mesas redondas y mantendrán encuentros con el público.
