3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout’ Stade d’Ajain Ajain

3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout’

Stade d’Ajain 16 Rte du Stade Ajain Creuse

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Concert Gaël Rouilhac trio

Présent sur la scène jazz en tant que leader et sideman sur différents projets, Gaël Rouilhac a longuement mûri un travail de composition personnel en essayant d’y mettre tout son talent et toute la vision qu’il souhaite accorder à sa musique.

Caroline Bugala, magnifique violoniste, sensible et très à l’écoute, de formation classique, élève de, mais aussi partageant la scène et le studio avec Didier Lockwood, et Frédéric Langlais, éminent virtuose de l’accordéon, sont à eux deux un écrin qui habille et porte la musique de Gaël Rouilhac dans ce qu’elle a de plus touchant et de plus beau.

Depuis 2020, la parole s’est encore plus libérée, la vie s’est racontée et l’expression s’est ouverte au public. Ce trio est resté le socle que Gaël Rouilhac souhaitait donner à sa musique.

Gaël Rouilhac (guitare), Caroline Bugala (violon), Frédéric Langlais (accordéon) .

Stade d’Ajain 16 Rte du Stade Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

