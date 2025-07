3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout Cour de l’école primaire Bussière-Dunoise

3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout Cour de l’école primaire Bussière-Dunoise lundi 21 juillet 2025.

3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout

Cour de l’école primaire 11 Rue des Écoles Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Concert Swing Ladies quartet

Plongez dans le jazz hot des années 30 (Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington…) en compagnie du quartet féminin « Swing Ladies ».

Cet orchestre New Orleans vous concocte un spectacle à la fois festif, tonique et chaleureux, mêlant grands standards de l’époque aux couleurs chaudes de l’Amérique des années folles, à des compositions totalement personnelles de la trompettiste, conférant au groupe l’originalité de son répertoire.

De Chicago à la Nouvelle Orléans, de blues en charleston, les « Swing Ladies » sauront vous séduire par leur générosité, leur swing, leur élégance raffinée, et leurs sensuelles improvisations.

Avec Nathalie Renault (chant, trompette, kazoo), Luce Robyn (chant, trombone), Marie-Paule Cournet (chant, banjo), Séverine Eouzan (saxophone baryton) .

Cour de l’école primaire 11 Rue des Écoles Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

English : 3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout

German : 3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout

Italiano :

Espanol : 3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout

L’événement 3e Festival d’été en Creuse de Jazz à La Sout Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Grand Guéret