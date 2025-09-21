3e Goulot de Dompierre Dompierre-sur-Besbre

3e Goulot de Dompierre Dompierre-sur-Besbre dimanche 21 septembre 2025.

3e Goulot de Dompierre

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Itinérance à la découverte des patrimoines roulants, immobiliers et culturels populaires.

Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 45 65 56

English :

A journey to discover the rolling, real estate and cultural heritage of the people.

German :

Wanderschaft zur Entdeckung des rollenden, immobilen und volkskulturellen Erbes.

Italiano :

Un itinerario alla scoperta del patrimonio rotabile, immobiliare e culturale popolare.

Espanol :

Un itinerario para descubrir el patrimonio rodante, inmobiliario y cultural popular.

L’événement 3e Goulot de Dompierre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire