3e Goulot de Dompierre Dompierre-sur-Besbre
Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Itinérance à la découverte des patrimoines roulants, immobiliers et culturels populaires.
Parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 45 65 56
English :
A journey to discover the rolling, real estate and cultural heritage of the people.
German :
Wanderschaft zur Entdeckung des rollenden, immobilen und volkskulturellen Erbes.
Italiano :
Un itinerario alla scoperta del patrimonio rotabile, immobiliare e culturale popolare.
Espanol :
Un itinerario para descubrir el patrimonio rodante, inmobiliario y cultural popular.
