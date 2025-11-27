3e rencontre du cycle Jeanne d’Albret Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

3e rencontre du cycle Jeanne d’Albret

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

3e rencontre sur le personnage passionnant de Jeanne d’Albret, souveraine de la Vicomté de Béarn et Reine de Navarre. Femme marquante de l’histoire du Béarn, elle sera de nouveau au cœur de cette conférence présenté par Bernard Berdou d’Aas (membre de la Société Henri IV et de l’Académie de Béarn). Cette fois, il y sera question des négociations du mariage d’Henri, prince de Navarre et de Marguerite de Valois .

Amateurs ou passionnés d’histoire, cette nouvelle rencontre est à noter dans vos agendas ! .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98

English : 3e rencontre du cycle Jeanne d’Albret

German : 3e rencontre du cycle Jeanne d’Albret

Italiano :

Espanol : 3e rencontre du cycle Jeanne d’Albret

L’événement 3e rencontre du cycle Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Béarn des Gaves