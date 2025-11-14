3e Salon d’art Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire

3e Salon d’art Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

La Ville organise son 3e Salon d’Art en partenariat avec le Comité d’animation des fêtes lucéennes. « Nous voulions renouveler cet évènement qui permet de découvrir diverses pratiques artistiques et met en avant les créateurs locaux », souligne Franck Steinmetz, adjoint à la cultureL’invité d’honneur de cette troisième édition est Nelly Simon dont les créations reflètent sa passion pour le dessin, la peinture et la nature.Vingt peintres ou sculpteurs seront à ses côtés pour exposer leurs œuvres, salle Renée-Losq. Vendredi 14 novembre, à partir de 18h, le Maire, les élus du Conseil municipal et les artistes exposés vous invitent au vernissage de l’exposition.

Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire 44980