3e Salon du Bien-Être, Bio & Médecines Alternatives de Biarritz Halle Iraty Biarritz 21 – 23 novembre Entrée 3€ / Pass 3 jours : 6€ – Ambiance zen garantie !
Venez rencontrer thérapeutes, artisans, producteurs et passionnés du bien-être. Une expérience unique pour se reconnecter à soi, à la nature et à l’essentiel
21 au 23 novembre à la Halle d’Iraty
Rue de Pitchot
Plongez dans un univers de sérénité, de découvertes et d’énergie positive
Plus de 40 conférences et animations pour éveiller votre corps et votre esprit dont cette année : Nathalie Calvet, France Guillain, Gérard Grenet, Le Pr. Philippe Humbert, Élisabeth Horowitz, Patrice Marty, Franck Nabet, Marie Séverine Trouban et bien d’autres…
Concerts zen, tombola gratuite chaque jour, ateliers gratuits sur les stands
Sur place :
Restauration bio & végétarienne
Parking Gratuit
Horaires : Vend. & Sam. : 10h/19h – Dim. : 10h/18h
+ d’infos : www.salonbienetrebiarritz.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-21T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00
Halle Iraty Rue de Pitchot, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques