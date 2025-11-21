3e Salon du Bien-Être, Bio & Médecines Alternatives de Biarritz Halle Iraty Biarritz 21 – 23 novembre Entrée 3€ / Pass 3 jours : 6€ – Ambiance zen garantie !

Venez rencontrer thérapeutes, artisans, producteurs et passionnés du bien-être. Une expérience unique pour se reconnecter à soi, à la nature et à l’essentiel

[3e Salon du Bien-Être, Bio & Médecines Alternatives de Biarritz](http://www.salonbienetreBordeaux.com)

21 au 23 novembre à la Halle d’Iraty

Rue de Pitchot

Venez rencontrer thérapeutes, artisans, producteurs et passionnés du bien-être.

Une expérience unique pour se reconnecter à soi, à la nature et à l’essentiel

Plongez dans un univers de sérénité, de découvertes et d’énergie positive

Plus de 40 conférences et animations pour éveiller votre corps et votre esprit dont cette année : Nathalie Calvet, France Guillain, Gérard Grenet, Le Pr. Philippe Humbert, Élisabeth Horowitz, Patrice Marty, Franck Nabet, Marie Séverine Trouban et bien d’autres…

Concerts zen, tombola gratuite chaque jour, ateliers gratuits sur les stands

Sur place :

Restauration bio & végétarienne

Parking Gratuit

Horaires : Vend. & Sam. : 10h/19h – Dim. : 10h/18h

+ d’infos : www.salonbienetrebiarritz.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00

1

http://www.salonbienetrebiarritz.com

Halle Iraty Rue de Pitchot, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques