3e Salon du livre Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial
3e Salon du livre Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial samedi 18 avril 2026.
3e Salon du livre
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Troisième salon du livre organisé par l’Association d’Hier et d’Aujourd’hui. .
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 71 56 76 christinetillier.ct@gmail.com
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English : 3e Salon du livre
L’événement 3e Salon du livre Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I