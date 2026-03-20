3e Salon du livre Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial

3e Salon du livre

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Troisième salon du livre organisé par l’Association d’Hier et d’Aujourd’hui. .

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 71 56 76 christinetillier.ct@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3e Salon du livre

L’événement 3e Salon du livre Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I