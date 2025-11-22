3e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de TARBES (Hautes-Pyrénées) Parc des Expositions Villepinte 22 et 23 novembre 4 euros à partir de 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

**HEXAGONE MINERAL** vous donne rendez-vous les **22 et 23 novembre 2025 à TARBES (Hautes-Pyrénées)** pour le **3e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX**. Cet événement se déroulera dans la **SALLE MARBORE (Hall 4) du PARC DES EXPOSITIONS** situé sur le **Boulevard du Président Kennedy**. Pour animer cet événement, **entre 20 et 25 exposants professionnels et amateurs**, connus pour la qualité de leur stand seront présents. Ces spécialistes montreront aux visiteurs leurs **dernières nouveautés en provenance du monde entier, des quatre coins de France et bien sûr des Pyrénées**. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Les collectionneurs comme les curieux pourront découvrir à cette occasion de nombreux minéraux et fossiles provenant de la chaîne des Pyrénées avec de belles surprises sorties des collections pour l’occasion. Ce salon ravira les collectionneurs toujours à la recherche de spécimens esthétiques et rares et émerveillera à coup sûr les néophytes et les plus jeunes en les sensibilisant au patrimoine minéralogique de la région.

**OUVERTURE AU PUBLIC :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.

**ENTREE :** 4 euros à partir de 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

**PARKING GRATUIT !**

