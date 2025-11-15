3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam Recyclerie Ramdam Eymet

3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam

Recyclerie Ramdam 19 rue de Guyenne Eymet Dordogne

Venez souffler les bougies pour fêter nos 3 ans !

-Cadeaux déco jouets

-Œuvre collective

-Tombola

-Jeu de la pesée

-Zone de gratuité

-15h Escape game .

Recyclerie Ramdam 19 rue de Guyenne Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 80 83 69 ramdam.asso24@gmail.com

