3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam Recyclerie Ramdam Eymet
3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam Recyclerie Ramdam Eymet samedi 15 novembre 2025.
3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam
Recyclerie Ramdam 19 rue de Guyenne Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Venez souffler les bougies pour fêter nos 3 ans !
-Cadeaux déco jouets
-Œuvre collective
-Tombola
-Jeu de la pesée
-Zone de gratuité
-15h Escape game .
Recyclerie Ramdam 19 rue de Guyenne Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 80 83 69 ramdam.asso24@gmail.com
English : 3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam
German : 3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam
Italiano :
Espanol : 3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam
L’événement 3ème anniversaire de la recyclerie Ramdam Eymet a été mis à jour le 2025-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides