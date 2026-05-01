3ÈME ARGELLIERS TRAIL Jardin de Tranquille Argelliers

Argelliers

3ÈME ARGELLIERS TRAIL

Jardin de Tranquille 34380 Route de Montarnaud Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Outdoor Family organise, sous l’égide du Comité départemental d’Athlétisme, avec le concours de la Commune d’Argelliers, de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le 3ème Argelliers Trail. Les départs et arrivées se feront du Jardin de Tranquille.

Au programme

Le Chemin des Chênes 8 km 150 D+ 10 euros

La Traversée des Cimes 16 km 500 D+ 18 euros

La Grande Echappée 26 km 700 D+ 28 euros

La Randonnée 8 km

Les courses enfants gratuites

Éveil Athlétique nés entre 2017 et 2019 200 m

Poussins nés en 2015 et 2016 1 km

Benjamins nés en 2013 et 2014 3 km

Minimes nés en 2011 et 2012 4 km

Horaires

14h00 retrait des dossards

15h30 départ de la randonnée 8 km

16h00 départs des courses enfant

16h45 départ du 26km

16h50 départ du 16km

17h00 départ du 8km

18h30 remises des Prix .

Jardin de Tranquille 34380 Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie

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English :

L’événement 3ÈME ARGELLIERS TRAIL Argelliers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 HERAULT SPORT