3ÈME ARGELLIERS TRAIL Jardin de Tranquille Argelliers
3ÈME ARGELLIERS TRAIL Jardin de Tranquille Argelliers samedi 30 mai 2026.
Argelliers
3ÈME ARGELLIERS TRAIL
Jardin de Tranquille 34380 Route de Montarnaud Argelliers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Outdoor Family organise, sous l’égide du Comité départemental d’Athlétisme, avec le concours de la Commune d’Argelliers, de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le 3ème Argelliers Trail. Les départs et arrivées se feront du Jardin de Tranquille.
Au programme
Le Chemin des Chênes 8 km 150 D+ 10 euros
La Traversée des Cimes 16 km 500 D+ 18 euros
La Grande Echappée 26 km 700 D+ 28 euros
La Randonnée 8 km
Les courses enfants gratuites
Éveil Athlétique nés entre 2017 et 2019 200 m
Poussins nés en 2015 et 2016 1 km
Benjamins nés en 2013 et 2014 3 km
Minimes nés en 2011 et 2012 4 km
Horaires
14h00 retrait des dossards
15h30 départ de la randonnée 8 km
16h00 départs des courses enfant
16h45 départ du 26km
16h50 départ du 16km
17h00 départ du 8km
18h30 remises des Prix .
Jardin de Tranquille 34380 Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie
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English :
L’événement 3ÈME ARGELLIERS TRAIL Argelliers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 HERAULT SPORT
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