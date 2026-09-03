Informations pratiques

Bayon-sur-Gironde

3ème bourse de Jouets Anciens

4 Chemin de l’Église Bayon-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Après le succès des éditions 2024 et 2025, le CamaC, cercle des Amateurs de Miniatures Automobiles Citroën, organise sa 3ème bourse de Jouets Anciens à Bayon-sur-Gironde (33710), le dimanche 20 septembre 2026, avec le soutien de la municipalité de Bayon-sur-Gironde. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des journées du patrimoine 2026.

Cette bourse se déroulera dans la salle polyvalente, près de l’église du XIIème classée Monument historique, de 09h00 à 17h00 et accueillera une trentaine d’exposants sur 110 mètres linéaires.

L’entrée visiteur est gratuite. Le prix de la table (1,80 m x 0,80 m) pour les exposants est fixé à 15,00 €. Il y aura une buvette avec restauration rapide le midi.

Voitures et camions miniatures, jouets en tôles, tracteurs agricoles, trains, avions, poupées, maquettes seront présents. .

4 Chemin de l’Église Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 74 32 joel.brien@orange.fr

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English : 3ème bourse de Jouets Anciens

L’événement 3ème bourse de Jouets Anciens Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Blaye