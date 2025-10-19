3ème bourse de modèles réduits Centre de Polyactivité Cornimont

3ème bourse de modèles réduits Centre de Polyactivité Cornimont dimanche 19 octobre 2025.

3ème bourse de modèles réduits

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Le comité des fêtes de Cornimont organise sa 3ème bourse de modèles réduits ! Au programme voitures miniatures, trains, jouets anciens… Entrée payante sur place, gratuit pour les moins de 12 ans et les exposants. Réservations de table(s) et renseignements par téléphone ou par mail auprès du comité des fêtes.Tout public

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 34 67 76 06 francis.andolfatto@gmail.com

English :

Cornimont’s Comité des fêtes organizes its 3rd model car fair! On the program: miniature cars, trains, vintage toys… Admission charged on site, free for under-12s and exhibitors. Table reservations and information by phone or e-mail from the comité des fêtes.

German :

Das Festkomitee von Cornimont organisiert seine 3. Modellbahnbörse! Auf dem Programm stehen Miniaturautos, Züge, altes Spielzeug… Der Eintritt ist vor Ort zu bezahlen, für Kinder unter 12 Jahren und Aussteller ist der Eintritt frei. Tischreservierung(en) und Informationen per Telefon oder E-Mail beim Festkomitee.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Cornimont organizza il suo 3° salone dell’automodellismo! In programma: auto in miniatura, treni, vecchi giocattoli, ecc. Ingresso a pagamento sul posto, gratuito per i minori di 12 anni e per gli espositori. Prenotazioni di tavoli e informazioni per telefono o e-mail presso il Comitato delle feste.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Cornimont organiza su 3ª feria del automodelismo En el programa: coches en miniatura, trenes, juguetes antiguos, etc. Entrada gratuita para los menores de 12 años y los expositores. Reservas de mesas e información por teléfono o correo electrónico en el Comité des fêtes.

