3ème bourse horlogère Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 5 octobre 2025.

Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Bourse horlogère de vente, achat et échange de tout appareil d’horlogerie. Montres, Pendules, outillage, documents. Estimation possible de vos objets horlogers.

Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.achetemarcel@gmail.com

English :

Watchmaking exchange for the sale, purchase and exchange of all watchmaking equipment. Watches, clocks, tools, documents. Estimates available for your timepieces.

German :

Uhrenbörse für Verkauf, Kauf und Tausch von allen Uhrengeräten. Uhren, Pendulen, Werkzeuge, Dokumente. Mögliche Schätzung Ihrer Uhrenobjekte.

Italiano :

Borsa orologi per la vendita, l’acquisto e lo scambio di tutte le attrezzature per l’orologeria. Orologi, pendole, strumenti, documenti. Possibilità di stima per i vostri orologi.

Espanol :

Bolsa de relojes para la venta, compra e intercambio de todo el material de relojería. Relojes, herramientas, documentos. Estimación posible para sus relojes.

