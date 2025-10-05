3ème bourse horlogère Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
3ème bourse horlogère Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 5 octobre 2025.
3ème bourse horlogère
Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Bourse horlogère de vente, achat et échange de tout appareil d’horlogerie. Montres, Pendules, outillage, documents. Estimation possible de vos objets horlogers.
Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.achetemarcel@gmail.com
English :
Watchmaking exchange for the sale, purchase and exchange of all watchmaking equipment. Watches, clocks, tools, documents. Estimates available for your timepieces.
German :
Uhrenbörse für Verkauf, Kauf und Tausch von allen Uhrengeräten. Uhren, Pendulen, Werkzeuge, Dokumente. Mögliche Schätzung Ihrer Uhrenobjekte.
Italiano :
Borsa orologi per la vendita, l’acquisto e lo scambio di tutte le attrezzature per l’orologeria. Orologi, pendole, strumenti, documenti. Possibilità di stima per i vostri orologi.
Espanol :
Bolsa de relojes para la venta, compra e intercambio de todo el material de relojería. Relojes, herramientas, documentos. Estimación posible para sus relojes.
