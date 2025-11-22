3ème bourse minéraux fossiles et insectes Frouard

3ème bourse minéraux fossiles et insectes

99 Avenue de la libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Notre 3ème bourse minéraux, fossiles et insectes se déroulera en la salle de l’Ermitage à Frouard le samedi 22 novembre de 13h à 18h et le dimanche 23 novembre de 10h à 18h.

Venez nombreux admirer les pièces les plus variées, parfois rares, toujours spectaculaires venues du monde entier. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, tous les budgets, que vous soyez collectionneur ou simple promeneur.

Les enfants pourront peindre des moulages en plâtre ou jouer aux chercheurs de fossiles. Un professeur de l’école de géologie vous fera découvrir le monde des minéraux.

Une belle journée en perspective, pour seulement 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.Tout public

99 Avenue de la libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 60 93 alast.association@hotmail.fr

English :

Our 3rd mineral, fossil and insect bourse will take place at the Salle de l’Ermitage in Frouard on Saturday November 22nd from 1pm to 6pm and on Sunday November 23rd from 10am to 6pm.

Come one, come all to admire the most varied, sometimes rare, always spectacular pieces from all over the world. There’s something for every taste, every age and every budget, whether you’re a collector or a casual stroller.

Children can paint plaster casts or play fossil hunter. A teacher from the School of Geology will introduce you to the world of minerals.

A great day out, for just 3?, free for children under 12.

German :

Unsere 3. Mineralien-, Fossilien- und Insektenbörse findet im Salle de l’Ermitage in Frouard am Samstag, den 22. November von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 23. November von 10 bis 18 Uhr statt.

Kommen Sie zahlreich und bewundern Sie die unterschiedlichsten, manchmal seltenen, immer spektakulären Stücke aus der ganzen Welt. Es wird für jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Budget etwas dabei sein, egal ob Sie Sammler sind oder einfach nur spazieren gehen.

Kinder können Gipsabdrücke bemalen oder sich als Fossiliensucher betätigen. Ein Lehrer der Geologieschule wird Ihnen die Welt der Mineralien näher bringen.

Ein schöner Tag in Aussicht, für nur 3 ?, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Italiano :

La nostra terza fiera dei minerali, dei fossili e degli insetti si terrà presso la Salle de l’Ermitage di Frouard sabato 22 novembre dalle 13.00 alle 18.00 e domenica 23 novembre dalle 10.00 alle 18.00.

Venite tutti ad ammirare i pezzi più vari, a volte rari, sempre spettacolari, provenienti da tutto il mondo. Ce n’è per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tasche, che siate collezionisti o semplici passeggiatori.

I bambini possono dipingere i calchi in gesso o giocare a cercare i fossili. Un insegnante della Scuola di Geologia vi introdurrà nel mondo dei minerali.

È una giornata fantastica a soli 3 euro e gratuita per i minori di 12 anni.

Espanol :

Nuestra 3ª feria de minerales, fósiles e insectos se celebrará en la Salle de l’Ermitage de Frouard el sábado 22 de noviembre de 13:00 a 18:00 horas y el domingo 23 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas.

Venga uno, vengan todos a admirar las piezas más variadas, a veces raras, siempre espectaculares, procedentes de todo el mundo. Hay para todos los gustos, todas las edades y todos los bolsillos, ya sea usted coleccionista o simple paseante.

Los niños pueden pintar moldes de escayola o jugar a cazar fósiles. Un profesor de la Escuela de Geología les introducirá en el mundo de los minerales.

Es un día estupendo por sólo 3?, y gratis para los menores de 12 años.

L’événement 3ème bourse minéraux fossiles et insectes Frouard a été mis à jour le 2025-11-12 par TOURISME BASSIN de POMPEY