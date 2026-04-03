3ème café partagé Café des nationalités Bibliothèque des 3 Villages Évrange

Évrange

3ème café partagé Café des nationalités

Bibliothèque des 3 Villages 1 Rue de l’Eglise Évrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 15:30:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Café partagé revient pour un échange sur les nationalités !

Venez partager un moment d’échanges gustatifs et multiculturels autour des différentes cultures qui nous entourent. Le café débutera et finira par une lecture en lien avec le thème proposé.Tout public

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Bibliothèque des 3 Villages 1 Rue de l’Eglise Évrange 57570 Moselle Grand Est bibliotheque3villages@gmail.com

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English :

Le Café partagé returns for an exchange on nationalities!

Come and share a moment of gustatory and multicultural exchange around the different cultures that surround us. The café will begin and end with a reading linked to the proposed theme.

L’événement 3ème café partagé Café des nationalités Évrange a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS