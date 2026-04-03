3ème café partagé Café des nationalités Bibliothèque des 3 Villages Évrange
3ème café partagé Café des nationalités Bibliothèque des 3 Villages Évrange samedi 9 mai 2026.
Évrange
3ème café partagé Café des nationalités
Bibliothèque des 3 Villages 1 Rue de l’Eglise Évrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 15:30:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Café partagé revient pour un échange sur les nationalités !
Venez partager un moment d’échanges gustatifs et multiculturels autour des différentes cultures qui nous entourent. Le café débutera et finira par une lecture en lien avec le thème proposé.Tout public
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Bibliothèque des 3 Villages 1 Rue de l’Eglise Évrange 57570 Moselle Grand Est bibliotheque3villages@gmail.com
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English :
Le Café partagé returns for an exchange on nationalities!
Come and share a moment of gustatory and multicultural exchange around the different cultures that surround us. The café will begin and end with a reading linked to the proposed theme.
L’événement 3ème café partagé Café des nationalités Évrange a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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