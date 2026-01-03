3ème carnaval des enfants

1 Avenue de l’Étang Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Mascot’Anim organise la 3ème édition du carnaval des enfants. Au programme mascottes, spectacle de magie, concours du plus beau déguisement, sculptures de ballons et illusions. Buvette et restauration sur place.Enfants

5 .

1 Avenue de l’Étang Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 11 64 02 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mascot’Anim organizes the 3rd Children’s Carnival. On the program: mascots, magic show, best-dressed contest, balloon sculptures and illusions. Refreshments and catering on site.

L’événement 3ème carnaval des enfants Saint-Avold a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE