3ème carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours
dimanche 6 juin 2027 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
3ème carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique
2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-06 11:00:00
fin : 2027-06-06 12:00:00
Date(s) :
2027-06-06
Découvrez vos professeurs autrement ! ?? Avec les Cartes Blanches, Arthur Pouchoux, Anaïs Illy Vincent, Zoé Canteux et Pascal Tourné vous embarquent dans leur univers musical. Guitare électrique, chant, clavier et percussions : un concert unique, énergique et surprenant !
Sur réservation.
Découvrez vos professeurs autrement ! ?? Avec les Cartes Blanches, Arthur Pouchoux, Anaïs Illy Vincent, Zoé Canteux et Pascal Tourné vous embarquent dans leur univers musical. Guitare électrique, chant, clavier et percussions : un concert unique, énergique et surprenant !
Sur réservation. .
2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82
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English :
Get to know your teachers in a whole new way! ?? With the “Cartes Blanches” series, Arthur Pouchoux, Ana%EFs Illy Vincent, Zo%E9 Canteux, and Pascal Tourn%E9 invite you into their musical world. Electric guitar, vocals, keyboard, and percussion: a unique, energetic, and surprising concert!
Reservat
L’événement 3ème carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37
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