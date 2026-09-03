Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

3ème carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-06 11:00:00

fin : 2027-06-06 12:00:00

Date(s) :

2027-06-06

Découvrez vos professeurs autrement ! ?? Avec les Cartes Blanches, Arthur Pouchoux, Anaïs Illy Vincent, Zoé Canteux et Pascal Tourné vous embarquent dans leur univers musical. Guitare électrique, chant, clavier et percussions : un concert unique, énergique et surprenant !

Sur réservation.

Découvrez vos professeurs autrement ! ?? Avec les Cartes Blanches, Arthur Pouchoux, Anaïs Illy Vincent, Zoé Canteux et Pascal Tourné vous embarquent dans leur univers musical. Guitare électrique, chant, clavier et percussions : un concert unique, énergique et surprenant !

Sur réservation. .

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82

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English :

Get to know your teachers in a whole new way! ?? With the “Cartes Blanches” series, Arthur Pouchoux, Ana%EFs Illy Vincent, Zo%E9 Canteux, and Pascal Tourn%E9 invite you into their musical world. Electric guitar, vocals, keyboard, and percussion: a unique, energetic, and surprising concert!

Reservat

L’événement 3ème carte blanche aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37