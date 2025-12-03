3ème concours galette des rois, Montargis
3ème concours galette des rois, Montargis samedi 17 janvier 2026.
3ème concours galette des rois
Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:30:00
fin : 2026-01-17 13:00:00
Date(s) :
2026-01-17
3ème concours galette des rois
3ème concours de la meilleure galette des rois du gâtinais montargois. Vente de galettes artisanales de 10h à 13h au profit de l’association Au cœur des enfants hospitalisés de l’Agglomération Montargoise. 14 .
Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire chefjollythierry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd galette des rois competition
L’événement 3ème concours galette des rois Montargis a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS