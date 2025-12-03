3ème concours galette des rois, Montargis

3ème concours galette des rois

3ème concours galette des rois, Montargis samedi 17 janvier 2026.

3ème concours galette des rois

Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:30:00
fin : 2026-01-17 13:00:00

Date(s) :
2026-01-17

3ème concours galette des rois
3ème concours de la meilleure galette des rois du gâtinais montargois. Vente de galettes artisanales de 10h à 13h au profit de l’association Au cœur des enfants hospitalisés de l’Agglomération Montargoise. 14  .

Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire   chefjollythierry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd galette des rois competition

L’événement 3ème concours galette des rois Montargis a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS