3ème concours galette des rois, Montargis

Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:30:00

fin : 2026-01-17 13:00:00

Date(s) :

2026-01-17

3ème concours galette des rois

3ème concours de la meilleure galette des rois du gâtinais montargois. Vente de galettes artisanales de 10h à 13h au profit de l’association Au cœur des enfants hospitalisés de l’Agglomération Montargoise. 14 .

Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire chefjollythierry@gmail.com

English :

3rd galette des rois competition

