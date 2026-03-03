3ème descente de caisse à savon Saint-Laurent-de-Lin
3ème descente de caisse à savon Saint-Laurent-de-Lin dimanche 12 avril 2026.
3ème descente de caisse à savon
La Carte Saint-Laurent-de-Lin Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
3 ème édition de la descente de caisse à savon.
3 ème édition de la descente de caisse à savon. .
La Carte Saint-Laurent-de-Lin 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 16 99 Traditions.loisirs@laposte.net
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English :
3 rd edition of the soapbox race.
L’événement 3ème descente de caisse à savon Saint-Laurent-de-Lin a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE