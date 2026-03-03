3ème descente de caisse à savon

La Carte Saint-Laurent-de-Lin Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

3 ème édition de la descente de caisse à savon.

3 ème édition de la descente de caisse à savon. .

La Carte Saint-Laurent-de-Lin 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 16 99 Traditions.loisirs@laposte.net

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English :

3 rd edition of the soapbox race.

L’événement 3ème descente de caisse à savon Saint-Laurent-de-Lin a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE