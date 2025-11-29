3ème Duathlon d’Auxonne Auxonne

3ème Duathlon d’Auxonne

Base de plein air Auxonne Côte-d’Or

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 15:00:00

2025-11-29

3ème Duathlon à Auxonne (course à pied et kayak) ! Organisé par CKEA.

Licence obligatoire ! Possibilité de prendre une licence à la journée. .

Base de plein air Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 00 93 06 contact@ckea.fr

