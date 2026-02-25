3ÈME ÉDITION ARTISTES INSOLITES Sainte-Croix-de-Quintillargues

3ÈME ÉDITION ARTISTES INSOLITES

La troisième édition du Salon d’Artistes Insolites met en lumière des créateurs aux univers singuliers et des formes d’expression innovantes.

La troisième édition du Salon d’Artistes Insolites met en lumière des créateurs aux univers singuliers et des formes d’expression innovantes. Le public peut assister à des performances en live, participer à des ateliers créatifs pour tous les âges, découvrir un parcours artistique interactif en extérieur et explorer des expositions intérieures et extérieures, avec une mise en scène variée des œuvres. La thématique “Les Zanimaux font leur show” apporte une touche ludique et originale à l’événement. .

The third edition of the Salon d?Artistes Insolites spotlights creators with singular universes and innovative forms of expression.

