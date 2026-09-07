3ème édition biblis en folie Boulevard Albert Einstein Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

3ème édition biblis en folie

Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

« Biblis en folie », c’est un événement national qui met en lumière un service public culturel essentiel : la bibliothèque.

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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

%AB « Biblis en folie » %BB is a national %E9v%E9nement that highlights an essential public cultural service: the library.

L’événement 3ème édition biblis en folie Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence