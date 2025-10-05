3ème édition de Gravel 100 Génétique Actions Lerné

3ème édition de Gravel 100 Génétique Actions

Lerné Indre-et-Loire

Pour la troisième fois, l’association organise cette rando gravel qui se veut sportive et conviviale, dont les bénéfices sont reversés au profit des personnes en situation de handicap d’Indre et Loire.

Ravitaillement prévu sur le parcours, possibilité de réserver un repas après la course.

Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 98 18 50

English :

For the third time, the association is organizing this friendly, sporting gravel run, with proceeds going to help disabled people in the Indre et Loire region.

Refreshments along the route, with the possibility of reserving a meal after the race.

German :

Zum dritten Mal organisiert der Verein diese Gravel-Radtour, die sportlich und gesellig sein soll und deren Erlös Menschen mit Behinderungen in der Region Indre et Loire zugute kommt.

Auf der Strecke sind Verpflegungsmöglichkeiten vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, nach dem Rennen eine Mahlzeit zu buchen.

Italiano :

Per la terza volta, l’associazione organizza questa corsa su ghiaia amichevole e sportiva, il cui ricavato andrà a favore delle persone disabili della regione Indre et Loire.

Lungo il percorso saranno offerti dei ristori e sarà possibile prenotare un pasto dopo la corsa.

Espanol :

Por tercera vez, la asociación organiza esta divertida y deportiva carrera de gravilla, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a ayudar a las personas discapacitadas de la región de Indre et Loire.

Habrá un avituallamiento a lo largo del recorrido y la posibilidad de reservar una comida después de la carrera.

