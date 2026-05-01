Plouguerneau

3ème édition de handisurf des Abers

Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Initiation gratuite pour tout type de handicap, lundi de Pentecôte le 25 mai, plage de la Grève Blanche .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 63 83 91 73

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English :

L’événement 3ème édition de handisurf des Abers Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DES ABERS