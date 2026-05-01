3ème édition de handisurf des Abers Plouguerneau
3ème édition de handisurf des Abers Plouguerneau lundi 25 mai 2026.
Plouguerneau
3ème édition de handisurf des Abers
Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Initiation gratuite pour tout type de handicap, lundi de Pentecôte le 25 mai, plage de la Grève Blanche .
Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 63 83 91 73
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English :
L’événement 3ème édition de handisurf des Abers Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DES ABERS
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