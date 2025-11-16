3ÈME ÉDITION DE LA CALAMARADE

Frontignan Hérault

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Frontignan la Peyrade célèbre le calamar !La ville renouvelle la mise à l’honneur de ce symbole gourmand, dans une ambiance festive et populaire.Au programme dégustations de calamar et ambiance bodega jusqu’à 17h. Venez profiter d’un moment convivial aux couleurs de la Méditerranée.Dress code bleu et blanc de rigueur !Événement parrainé par Muscat Rames et organisé par les associations et commerçants locaux. .

